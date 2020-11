Haas di Grosjean a fuoco in Bahrain, pilota in salvo (Di domenica 29 novembre 2020) SAKHIR (Bahrain) (ITALPRESS) – Il GP del Bahrain si è fermato dopo poche curve a causa di uno spaventoso incidente che ha coinvolto la Haas di Romain Grosjean. La vettura del pilota francese, infatti, è finita fuori pista in seguito a un contatto colpendo in maniera violenta le barriere di protezione e prendendo fuoco. Grosjean, trasportato al centro medico per precauzione, è riuscito a salire sull’ambulanza – seppur con l’aiuto dei medici – con le proprie gambe. Il pilota ha rimediato qualche lieve bruciatura su mani e caviglie. Si parla anche di sospette fratture.Monoposto praticamente spezzata in due. Subito esposta la bandiera rossa che ha interrotto la gara con i piloti che sono rientrati in pit lane.(ITALPRESS). L'articolo proviene da ... Leggi su ildenaro (Di domenica 29 novembre 2020) SAKHIR () (ITALPRESS) – Il GP delsi è fermato dopo poche curve a causa di uno spaventoso incidente che ha coinvolto ladi Romain. La vettura delfrancese, infatti, è finita fuori pista in seguito a un contatto colpendo in maniera violenta le barriere di protezione e prendendo, trasportato al centro medico per precauzione, è riuscito a salire sull’ambulanza – seppur con l’aiuto dei medici – con le proprie gambe. Ilha rimediato qualche lieve bruciatura su mani e caviglie. Si parla anche di sospette fratture.Monoposto praticamente spezzata in due. Subito esposta la bandiera rossa che ha interrotto la gara con i piloti che sono rientrati in pit lane.(ITALPRESS). L'articolo proviene da ...

MediasetTgcom24 : F1 Bahrain, paura per Grosjean: la sua Haas esplode dopo lo schianto #romaingrosjean - SkySport : VIDEO. Haas spezzata in due, #Grosjean si salva tra le fiamme - Agenzia_Ansa : #F1 #BahrainGP, partenza choc: l'auto di #Grosjean in fiamme. Salvo il pilota, portato al centro medico del circui… - princigallomich : Haas di Grosjean a fuoco in Bahrain, pilota in salvo - SportRepubblica : F1, Bahrain: si spezza in due e prende fuoco la Haas di Grosjean, pilota illeso [aggiornamento delle 16:42] -