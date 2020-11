DIRETTA Cagliari-Spezia: segui la partita LIVE (Di domenica 29 novembre 2020) Primo posticipo della domenica di Serie A, di fronte ci sono Cagliari e Spezia, due compagini che lottano nella stessa zona di classifica. Tra Cagliari e Spezia c’è soltanto un solo punto di distanza. Tante aspettative per il match della Sardegna Arena, che può dare ad una delle due squadre la spinta necessaria per allontanarsi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 29 novembre 2020) Primo posticipo della domenica di Serie A, di fronte ci sono, due compagini che lottano nella stessa zona di classifica. Trac’è soltanto un solo punto di distanza. Tante aspettative per il match della Sardegna Arena, che può dare ad una delle due squadre la spinta necessaria per allontanarsi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Dalla_SerieA : Diretta Cagliari-Spezia ore 18: probabili formazioni, come vederla in tv e in streaming - - Dalla_SerieA : Diretta Cagliari-Spezia ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni - - ScMotorieSelmi : Serie A: Milan-Fiorentina 1-0 - SEGUI LA DIRETTA - Cagliari_1920 : Cagliari-Spezia, formazioni ufficiali e cronaca in diretta – LIVE - CorriereQ : Diretta Cagliari-Spezia ore 18: probabili formazioni, come vederla in tv e in streaming -