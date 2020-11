Diego Armando Maradona, Vasco Rossi "Volevo chiedergli un autografo e lui..." (Di domenica 29 novembre 2020) Dopo la morte di Diego Armando Maradona la rockstar Vasco Rossi ha ricordato un episodio legato a un suo incontro con il campione argentino. Vasco Rossi ha ricordato un gesto di Diego Armando Maradona: il cantante incontrò il campione argentino in un ristorante e rimase sorpreso dalla reazione del Pibe de Oro che gli fece arrivare una bottiglia di champagne al tavolo. Il giorno dopo la morte di Diego Armando Maradona il cantante Vasco Rossi ha voluto ricordarlo con un bel post su Instagram, accanto alla foto del campione il cantante ha scritt: "Ciao Diego, Mito indiscusso. Incantatore di palloni. Impareggiabile e ... Leggi su movieplayer (Di domenica 29 novembre 2020) Dopo la morte dila rockstarha ricordato un episodio legato a un suo incontro con il campione argentino.ha ricordato un gesto di: il cantante incontrò il campione argentino in un ristorante e rimase sorpreso dalla reazione del Pibe de Oro che gli fece arrivare una bottiglia di champagne al tavolo. Il giorno dopo la morte diil cantanteha voluto ricordarlo con un bel post su Instagram, accanto alla foto del campione il cantante ha scritt: "Ciao, Mito indiscusso. Incantatore di palloni. Impareggiabile e ...

Ultime Notizie dalla rete : Diego Armando Barcellona, minuto di silenzio per Diego Maradona: Messi in lacrime Sport Fanpage Morte di Maradona, indagato per omicidio colposo il medico personale

Nuovi sviluppi nell'indagine sulla morte di Diego Armando Maradona. La magistratura argentina ha disposto una perquisizione della casa e dell'ufficio del medico personale del Pibe de Oro, Leopoldo ...

Bruno Conti depone fiori per Maradona e si inginocchia

Bruno Conti ha portato l'omaggio della Roma a Diego Armando Maradona a Napoli. Il campione, ora dirigente del settore giovanile del club giallorosso, ha fatto visita in via De Deo, nei Quartieri Spagn ...

