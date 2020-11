Diego Armando Maradona: il suo medico indagato per omicidio colposo, la telefonata dei sospetti (Di domenica 29 novembre 2020) Le autorità hanno avuto accesso alla telefonata del medico curante di Diego Armando Maradona ai soccorsi che chiedeva l'arrivo di un'ambulanza per l'arresto cardio-respiratorio del campione argentino. Quando Diego Armando Maradona è andato in arresto cardio-respiratorio il suo medico, oggi indagato per omicidio colposo, ha chiamato il 118 argentino: nella telefonata Leopoldo Luque ha detto che c'era una persona di sessant'anni che aveva urgente bisogno dell'intervento di un'ambulanza. Subito dopo la morte di Diego Armando Maradona le autorità argentine hanno aperto un'indagine per chiarire le ultime ore di vita del ... Leggi su movieplayer (Di domenica 29 novembre 2020) Le autorità hanno avuto accesso alladelcurante diai soccorsi che chiedeva l'arrivo di un'ambulanza per l'arresto cardio-respiratorio del campione argentino. Quandoè andato in arresto cardio-respiratorio il suo, oggiper, ha chiamato il 118 argentino: nellaLeopoldo Luque ha detto che c'era una persona di sessant'anni che aveva urgente bisogno dell'intervento di un'ambulanza. Subito dopo la morte dile autorità argentine hanno aperto un'indagine per chiarire le ultime ore di vita del ...

OfficialSSLazio : ???? Domani la #SSLazio scenderà in campo contro l'@Udinese_1896 con una maglia speciale in memoria di Diego Armando… - UEFAcom_it : Diego Armando Maradona, finale Coppa UEFA 1989... @sscnapoli - ciropellegrino : La Rai snobba ancora Gianni Minà, l'unico che può parlare di Diego Armando #Maradona - ken_zacks : RT @MessiCFi: Lionel Messi vs Osasuna (H) RIP Diego Armando Maradona?? - Culetinho14 : RT @MessiCFi: Lionel Messi vs Osasuna (H) RIP Diego Armando Maradona?? -

Ultime Notizie dalla rete : Diego Armando Barcellona, minuto di silenzio per Diego Maradona: Messi in lacrime Sport Fanpage Napoli, De Magistris ufficializza: “Lo stadio San Paolo si chiamerà Diego Armando Maradona”

Sarà «Stadio Diego Armando Maradona»il nuovo nome dello stadio San Paolo di Napoli. Questa la decisione finale presa dall’Amministrazione comunale di Napoli, secondo quanto annunciato informalmente da ...

Bruno Conti e Ferlaino omaggiano Maradona davanti al suo murale (VIDEO)

NAPOLI – Bruno Conti ha portato l’omaggio della Roma a Diego Armando Maradona a Napoli. L’ex campione, ora dirigente del settore giovanile del club giallorosso, ha fatto visita in via De Deo, nei ...

Sarà «Stadio Diego Armando Maradona»il nuovo nome dello stadio San Paolo di Napoli. Questa la decisione finale presa dall’Amministrazione comunale di Napoli, secondo quanto annunciato informalmente da ...NAPOLI – Bruno Conti ha portato l’omaggio della Roma a Diego Armando Maradona a Napoli. L’ex campione, ora dirigente del settore giovanile del club giallorosso, ha fatto visita in via De Deo, nei ...