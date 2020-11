Di Maio non è interessato al rimpasto di governo (Di lunedì 30 novembre 2020) ROMA – . Ecco che cosa ha dichiarato il ministro degli Esteri in una nota: “Leggo ‘appassionanti’ retroscena su fantomatici rimpasti. Giochi di poltrone e incarichi che non interessano al sottoscritto e non appassionano per niente il MoVimento 5 Stelle. Dovremmo essere tutti concentrati sull’Italia e sugli italiani, L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Ti potrebbe interessare: Di Maio dice no al rimpasto di governo Salvini e Di Maio divisi tra governo e campagna elettorale Matteo Salvini vuole tornare al voto Di Maio contesta lo stop al taglio dei vitalizi Di Maio non tornerà a capo del M5S Di Maio chiede sacrifici anche ai politici Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 30 novembre 2020) ROMA – . Ecco che cosa ha dichiarato il ministro degli Esteri in una nota: “Leggo ‘appassionanti’ retroscena su fantomatici rimpasti. Giochi di poltrone e incarichi che non interessano al sottoscritto e non appassionano per niente il MoVimento 5 Stelle. Dovremmo essere tutti concentrati sull’Italia e sugli italiani, L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Ti potrebbe interessare: Didice no aldiSalvini e Didivisi trae campagna elettorale Matteo Salvini vuole tornare al voto Dicontesta lo stop al taglio dei vitalizi Dinon tornerà a capo del M5S Dichiede sacrifici anche ai politici

LucaBizzarri : ...e con Brunetta che a Novembre 2020 definisce Di Maio “uno studente preparato e un leader vero” io non ho più alt… - reportrai3 : Il 5 novembre Ranieri Guerra si è presentato in procura. Nei confronti degli autori del rapporto l’Oms ha spedito u… - Corriere : «Di Maio è un leader, non si discute. Un leader vero» - PaoloIvanoCucce : RT @LucaBizzarri: ...e con Brunetta che a Novembre 2020 definisce Di Maio “uno studente preparato e un leader vero” io non ho più altre dom… - SemperAdamantes : RT @AzzurraBarbuto: “Il prode Di Maio dice tutto e il contrario di tutto.È un povero ragazzo che non sa quello che dice.Da vecchio professo… -