Di Maio “l'Italia deve correre, rimpasto di governo è fantascienza” (Di domenica 29 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Leggo ‘appassionantì retroscena su fantomatici rimpasti. Giochi di poltrone e incarichi che non interessano al sottoscritto e non appassionano per niente il MoVimento 5 Stelle. Dovremmo essere tutti concentrati sull'Italia e sugli Italiani, perchè bisogna far correre il nostro Paese. Pensiamo a come sfruttare al meglio le risorse del recovery fund e concentriamoci sulle soluzioni reali per dare risposte concrete a imprenditori, commercianti e autonomi che più di tutti hanno subito gli effetti di questa crisi. Parlare di rimpasto è fantascienza”. Così, in una nota, il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 29 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Leggo ‘appassionantì retroscena su fantomatici rimpasti. Giochi di poltrone e incarichi che non interessano al sottoscritto e non appassionano per niente il MoVimento 5 Stelle. Dovremmo essere tutti concentrati sull'e suglini, perchè bisogna faril nostro Paese. Pensiamo a come sfruttare al meglio le risorse del recovery fund e concentriamoci sulle soluzioni reali per dare risposte concrete a imprenditori, commercianti e autonomi che più di tutti hanno subito gli effetti di questa crisi. Parlare di. Così, in una nota, il ministro degli Esteri, Luigi Di.(ITALPRESS).

sentonyiwobi : Di Maio si ricordi che è il Ministro degli #Esteri dell'Italia e lavori per collocare nel posto dove merita il nost… - LegaSalvini : Da Peppino Conte e Giggino Di Maio tutto tace, ma non vi vergognate? 5 Stelle male d’Italia. #MorraDimettiti - Corriere : Di Maio: «Forza Italia nella maggioranza? Dialogo con tutti, ma il rimpasto sarebbe un insulto» - BiwiMobu : RT @StinaVik: Brunetta:- E mi tuffo nella lettura dell’articolo di Di Maio. In alcuni passaggi, quasi non credo ai miei occhi. Sorprendente… - ottopagine : Governo, Di Maio: 'Italia deve correre, rimpasto fantascienza' -