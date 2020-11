Bologna Crotone 1-0 LIVE: Palacio si divora il raddoppio (Di domenica 29 novembre 2020) Allo stadio Dall’Ara, il match valido per la 9ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Bologna e Crotone: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Dall’Ara”, Bologna e Crotone si affrontano nel match valido per la 9ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Bologna Crotone 1-0 MOVIOLA 3? Occasione Messias – Grande giocata personale su Tomiyasu, poi entra in area e da posizione defilata non trova la porta. 15? Occasione Soriano – Gran lavoro di Orsolini sulla destra che serve Soriano, grandissimo intervento di Vulic che anticipa il centrocampista. 26? Occasione Vulic – Ottimo break di Luperto su Soriano, servizio immediato per Vulic che prova la soluzione a giro che finisce fuori di poco. 38? Occasione Simy – ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 29 novembre 2020) Allo stadio Dall’Ara, il match valido per la 9ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Dall’Ara”,si affrontano nel match valido per la 9ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-0 MOVIOLA 3? Occasione Messias – Grande giocata personale su Tomiyasu, poi entra in area e da posizione defilata non trova la porta. 15? Occasione Soriano – Gran lavoro di Orsolini sulla destra che serve Soriano, grandissimo intervento di Vulic che anticipa il centrocampista. 26? Occasione Vulic – Ottimo break di Luperto su Soriano, servizio immediato per Vulic che prova la soluzione a giro che finisce fuori di poco. 38? Occasione Simy – ...

