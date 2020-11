(Di domenica 29 novembre 2020) Cameronto a correre in, assaggiando la Moto2 nei test prestagionali di Jerez , dove il pluridecorato MotoAmerica ha trovato condizioni di maltempo, tuttavia sfruttate al meglio ...

motosprint : #Beaubier torna in #Europa: sarà campione come #Hayden e #Kocinski? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Beaubier torna

Motosprint.it

Il californiano disputò una stagione 125 al fianco di Marc Marquez, prima del ritorno a casa e il dominio nel MotoAmerica. Il presente è in Moto2, il futuro (forse) in MotoGP. Gli States vogliono un t ...Moto2: FOTO - La prima giornata di test è stata pesantemente condizionata dal maltempo. Lorenzo e Cameron gli unici due piloti a uscire dai box per qualche giro ...