Amici 2020 | Giulio eliminato e Rosa attaccata dalla Celentano

(Di domenica 29 novembre 2020) Ieri 28 Novembreè andata in onda la terza puntata di, ricca di sorprese e di lotte agguerrite per gli allievi della scuola pur di difendere il loro banco. Mai come in questa stagione l’esperienza nel talent può essere minacciata ogni giorno dagli sfidanti che saranno pronti a far saltare il banco. Le cose che Alessandraha detto al’allieva ballerina sono state molto forti, ma la ragazza sembra essere più forte anche delle critiche.: In cosa consistono le sfide? La caratteristica del pomeridiano disono le sfide, e le discussioni che nascono da queste. I casting in sostanza non si sono mai chiusi, i professori infatti cercano ancora persone da proporre in sfida con i protetti dei professori ...