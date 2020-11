Alluvione in Sardegna: la situazione a Bitti. Notte fra fango e dispersi (Di domenica 29 novembre 2020) Purtroppo il maltempo non accenna a cessare di fare danni. A Bitti un punto della situazione. Tutti uniti per risollevarsi. Ore di preoccupazione per la cittadina di Bitti che si è trovata sotto l’assedio dell’acqua e del fango a causa di nubi di maltempo in tutta la regione Sardegna. Una situazione molto difficile da gestire L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 29 novembre 2020) Purtroppo il maltempo non accenna a cessare di fare danni. Aun punto della. Tutti uniti per risollevarsi. Ore di preoccupazione per la cittadina diche si è trovata sotto l’assedio dell’acqua e dela causa di nubi di maltempo in tutta la regione. Unamolto difficile da gestire L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

PaolaTavernaM5S : Seguo con apprensione le notizie che arrivano dalla #Sardegna dove acqua e frane hanno causato già diversi morti e… - riccardo_fra : Massima vicinanza alla comunità di Bitti e del nuorese colpita dall’alluvione. Siamo in contatto con la Protezione… - Agenzia_Ansa : #Maltempo: alluvione a #Bitti in #Sardegna, tre morti e un disperso #ANSA - bnolli : Top story: Alluvione in Sardegna, Lamorgese: vicina alle famiglie delle vittime e alle comunità colpite | Ministero… - franzrusso : Top story: Alluvione in Sardegna, Lamorgese: vicina alle famiglie delle vittime e alle comunità colpite | Ministero… -