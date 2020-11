Utopia 2 su Prime Video non si farà | Amazon cancella il conspiracy thriller già stroncato dalla critica

Leggi su optimagazine

(Di sabato 28 novembre 2020) Era apparsa da subito una strada in salita, e ora lo sbocco è su un vicolo cieco:2 non si. Il remake dell’omonima serie britannica, sceneggiato e prodotto da Gillian Flynn (Gone Girl, Sharp Objects), si chiude a un mese dal debutto della prima stagione su. La notizia non può dirsi davvero inattesa: una grossa fetta della stampa internazionale non è mai parsa particolarmente colpita dal tentativo di americanizzare e attualizzare questa storia così poco puntuale. Come abbiamo già rilevato nel confronto tra labritannica e la versione attuale, le premesse del remake non si discostano da quelle della serie originale. Al centro della storia resta un gruppo di appassionati di fumetti, e in particolare di Dystopia, un titolo misterioso in cui sembrano racchiusi i segreti di ...