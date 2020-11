Tennis | Karolina Pliskova sceglie Sascha Bajin come suo nuovo allenatore

(Di sabato 28 novembre 2020) Dopo la chiusura del rapporto con Daniel Vallverdu,ha uncoach e lo annuncia, pur senza nominarlo, sul proprio profilo Twitter. Si tratta del tedesco, uno dei personaggi più conosciuti che gravitano attorno all’universo delfemminile., infatti, oltre ad aver recentemente collaborato tanto con Naomi Osaka quanto con Dayana Yastremska (e i risultati tanto della giapponese quanto dell’ucraina ne hanno beneficiato), è stato in passato anche l’uomo che, per quasi otto anni, è rimasto vicino a Serena Williams, diventando anche più di uno sparring partner. Un ruolo, il suo, diventato forse secondo solo a quello dei parenti più stretti nella vita della 23 volte campionessa Slam. Da allora, non sono mancate le collaborazioni di ...

