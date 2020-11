Paolucci e la sua corsa verso palazzo Mosti | “I vecchi schemi non servono più”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 28 novembre 2020) Tempo di lettura: 7 minutiBenevento – Il primo ad alzare la mano. A uscire allo scoperto. “Senza attendere tavolini e caminetti”. Candidato sindaco di Benevento quando ancora partiti e addetti ai lavori erano concentrati sul voto per le regionali. Una scelta di rottura rispetto alle prassi consolidate. Scelta che Federicorivendica senza ripensamenti: “La dimensione della città e l’epoca che ci apprestiamo a vivere determinano la necessità di risposte diverse“. E pazienza se qualcuno, anche nel centrodestra, non ha gradito. Con gli alleati, comunque, stop alle polemiche. “Abbiamo posto solo questioni politiche“. Nessun passo indietro, però. “Se poi qualcuno dovesse superarmi, vorrà dire che sarà stato più bravo“. Ma – aggiunge in una metafora mutuata dal ciclismo – dovrà “essere un ottimo scalatore“. Eccolo, dunque, Federico, fino a ...