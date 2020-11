Ostia, sta meglio ed è uscito dal coma Diego, il 31enne positivo al Covid: ‘Ho resistito e ho vinto’ (Di sabato 28 novembre 2020) Si è svegliato dal coma e sta meglio Diego Gianella, uno dei fondatori del locale Casa Clandestina di Ostia. Lui, che a soli 31 anni e senza malattie pregresse, ha dovuto combattere (e lo sta ancora facendo) con tutte le sue forze contro il Covid-19. Diego il 14 ottobre scorso ha iniziato ad avere i primi problemi respiratori. “Chiamiamo l’ambulanza e da quel momento inizia l’incubo: al pronto soccorso del Grassi di Ostia Diego viene sedato e intubato; dall’RX al torace risulta una polmonite bilaterale interstiziale; il risultato positivo al tampone molecolare rifatto quella sera in ospedale arriva la mattina di giovedì 15 ottobre; viene subito trasferito alla rianimazione Covid dello Spallanzani” – si legge sulla ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 28 novembre 2020) Si è svegliato dale staGianella, uno dei fondatori del locale Casa Clandestina di. Lui, che a soli 31 anni e senza malattie pregresse, ha dovuto combattere (e lo sta ancora facendo) con tutte le sue forze contro il-19.il 14 ottobre scorso ha iniziato ad avere i primi problemi respiratori. “Chiamiamo l’ambulanza e da quel momento inizia l’incubo: al pronto soccorso del Grassi diviene sedato e intubato; dall’RX al torace risulta una polmonite bilaterale interstiziale; il risultatoal tampone molecolare rifatto quella sera in ospedale arriva la mattina di giovedì 15 ottobre; viene subito trasferito alla rianimazionedello Spallanzani” – si legge sulla ...

Si è svegliato dal coma Diego Gianella, gestore della Casa Clandestina di OStia, ricoverato nel reparto di rianimazione del Policlinico Umberto I di ...

