"Non riesce ad arrivare a fine mese, come è ridotta": orrore-vip contro Simona Ventura, chi sparge fango gratuito (Di sabato 28 novembre 2020) Ha detto di tutto, Fabrizio Corona, in un'intervista al magazine Mowmag. Insulti e fango un po' per tutti, da Matteo Salvini a Selvaggia Lucarelli. Dunque, frasi da brividi anche su Simona Ventura, un po' ai margini del mondo dello spettacolo: "La Ventura fa fatica ad arrivare a fine mese. Cioè, voglio dire: la Ventura", ha affermato. Parole a caso, dichiarazioni gratuite, lontane anni luce dalla realtà. E chissà cosa ne penserà la diretta interessata. E ancora, soltanto per pescare altre frasi dal mazzo, ecco quelle su Lele Mora, a cui il re dei paparazzi era un tempo molto legato: "L'ho visto tre mesi fa in strada, per sbaglio - ha premesso -. A me è sembrato un estraneo, mi fa pena, perché si atteggia come fosse ancora quello di una ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 28 novembre 2020) Ha detto di tutto, Fabrizio Corona, in un'intervista al magazine Mowmag. Insulti eun po' per tutti, da Matteo Salvini a Selvaggia Lucarelli. Dunque, frasi da brividi anche su, un po' ai margini del mondo dello spettacolo: "Lafa fatica ad. Cioè, voglio dire: la", ha affermato. Parole a caso, dichiarazioni gratuite, lontane anni luce dalla realtà. E chissà cosa ne penserà la diretta interessata. E ancora, soltanto per pescare altre frasi dal mazzo, ecco quelle su Lele Mora, a cui il re dei paparazzi era un tempo molto legato: "L'ho visto tre mesi fa in strada, per sbaglio - ha premesso -. A me è sembrato un estraneo, mi fa pena, perché si atteggiafosse ancora quello di una ...

