Morte Maradona, Totti commosso: "Diego? Neanche con la play si potrebbe imitare" (Di sabato 28 novembre 2020) Francesco Totti ricorda Maradona.Sono tantissimi i personaggi legati e non al mondo del calcio che in questi giorni hanno voluto rendere omaggio all'ex stella dell'Albiceleste, Diego Armando Maradona, scomparso a Buenos Aires lo scorso 25 novembre. Tra questi non manca Francesco Totti che, durante una commossa intervista rilasciata a "Verissimo", ha ricordato il numero 10."Mi piace ricordarlo come fosse ancora qua. Avevo un grandissimo rapporto con Maradona, ma soprattutto nel rettangolo di gioco lui è il calcio. Quello che faceva lui non lo potrà mai fare nessun altro giocatore al mondo. È come se non fosse morto, era diverso da tutti gli altri. Io lo sentivo abbastanza spesso. L'ultima volta che l'ho sentito era due mesi fa. Il giorno dopo che io ho smesso con il calcio, è stato il primo ex giocatore ..."

