Marotta: «Stipendi siano più flessibili: base minima e costi maggiori spalmati» (Di sabato 28 novembre 2020) Il calcio cerca soluzioni sul pagamento degli Stipendi, soprattutto in Serie A. L’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta ha così proposto alcune ipotesi per provare a superare il momento complicato, in una intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. «Senza il pubblico negli stadi e senza i relativi incassi, le società dipendono dai bonifici dei broadcaster televisivi L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di sabato 28 novembre 2020) Il calcio cerca soluzioni sul pagamento degli, soprattutto in Serie A. L’amministratore delegato dell’Inter Beppeha così proposto alcune ipotesi per provare a superare il momento complicato, in una intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. «Senza il pubblico negli stadi e senza i relativi incassi, le società dipendono dai bonifici dei broadcaster televisivi L'articolo

