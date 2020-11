LIVE Biathlon, 15 km Kontiolahti in DIRETTA: Dorothea Wierer vince per 8 decimi! “Decisivo il tiro, la forma arriverà. Ora a dormire presto!” (Di sabato 28 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca della vittoria di Dorothea Wierer Classifica Coppa del Mondo: Dorothea Wierer subito al comando! Le pagelle di oggi: Dorothea Wierer è ancora la stella più luminosa. Lægreid ruba la scena a Johannes Bø Biathlon, tutte le vittorie di Dorothea Wierer in Coppa del Mondo. 12 successi e 3 ori ai Mondiali Dorothea Wierer ha vinto grazie al tiro. Shooting time e tempi di rilascio: i numeri Dorothea Wierer: “La forma non è ottimale, ho vinto al tiro. Sono stanca e vado a dormire presto” VIDEO Dorothea ... Leggi su oasport (Di sabato 28 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa cronaca della vittoria diClassifica Coppa del Mondo:subito al comando! Le pagelle di oggi:è ancora la stella più luminosa. Lægreid ruba la scena a Johannes Bø, tutte le vittorie diin Coppa del Mondo. 12 successi e 3 ori ai Mondialiha vinto grazie al. Shooting time e tempi di rilascio: i numeri: “Lanon è ottimale, ho vinto al. Sono stanca e vado apresto” VIDEO...

