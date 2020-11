Il Psi di Maraio perde pezzi: Di Cerbo e Guzzo passano nel Pd (Di sabato 28 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Annunciamo con entusiasmo ed orgoglio la nostra decisione di aderire al Partito Democratico”. Uno scatto sorridente con tanto di pollice in su (mascherina compresa) al fianco del deputato Dem Piero De Luca, primogenito del Governatore della Campania, Vincenzo, immortala il cambio di casacca di Antonello Di Cerbo e Giovanni Guzzo, entrambi candidati alle elezioni regionali nella lista del partito socialista, che aveva sostenuto il presidente uscente con la coalizione di centro sinistra. “È una scelta giunta al termine di un confronto sereno con i tanti amici e sostenitori che hanno condiviso il nostro impegno politico negli ultimi anni, fino alle recenti Elezioni Regionali – scrivono in una nota i due ex socialisti – Riteniamo che oggi il Partito Democratico sia la comunità politica più coerente con la nostra storia ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 28 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Annunciamo con entusiasmo ed orgoglio la nostra decisione di aderire al Partito Democratico”. Uno scatto sorridente con tanto di pollice in su (mascherina compresa) al fianco del deputato Dem Piero De Luca, primogenito del Governatore della Campania, Vincenzo, immortala il cambio di casacca di Antonello Die Giovanni, entrambi candidati alle elezioni regionali nella lista del partito socialista, che aveva sostenuto il presidente uscente con la coalizione di centro sinistra. “È una scelta giunta al termine di un confronto sereno con i tanti amici e sostenitori che hanno condiviso il nostro impegno politico negli ultimi anni, fino alle recenti Elezioni Regionali – scrivono in una nota i due ex socialisti – Riteniamo che oggi il Partito Democratico sia la comunità politica più coerente con la nostra storia ...

Amministrative Benevento, sancito accordo tra ‘Noi Campani’ e Psi

Benevento – Questa mattina si è svolgo un incontro fra la delegazione del Psi, capeggiata dal Segretario Nazionale, Enzo Maraio, e il Sindaco di Benevento nonché Segretario del Movimento “Noi Campani” ...

