Gianni Sperti “preoccupa” in diretta: “Ho un mancamento”-Tutte le info (Di sabato 28 novembre 2020) Vediamo meglio insieme che cosa è successo nella puntata di ieri, dove il super opinionista Gianni Sperti ha fatto “preoccupare” il pubblico. Come sappiamo, lui è un grande protagonista ed opinionista del programma pomeridiano condotto da Maria De Filippi, stiamo parlando di Gianni Sperti. Vediamo meglio insieme che cosa è successo. Gianni Sperti “preoccupa” in L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 28 novembre 2020) Vediamo meglio insieme che cosa è successo nella puntata di ieri, dove il super opinionistaha fatto “preoccupare” il pubblico. Come sappiamo, lui è un grande protagonista ed opinionista del programma pomeridiano condotto da Maria De Filippi, stiamo parlando di. Vediamo meglio insieme che cosa è successo.in L'articolo proviene da Leggilo.org.

bbrsara : @tommybbr as Gianni Sperti, prima era l’ “esperto” della danza, poi la caduta ad amici sette, oggi non lascerebbe p… - infoitcultura : Gianni Sperti ‘sviene’ oggi a Uomini e Donne: “Ho un mancamento” - infoitcultura : 'Sto male'. UeD, Gianni Sperti cade dalla sedia e 'sviene'. Panico in studio - infoitcultura : UeD, in studio Gianni Sperti: “Scusa ma ho avuto un mancamento” - t0nza : @unstudio1053 @hipsterdelcazzo Gianni sperti ???? -