‘Gf Vip 5’, Tommaso Zorzi ospite di Gabriele Parpiglia a ‘Seconda Vita’ rivela: “Sono andato con ragazze pur sapendo di non essere eterosessuale” (Di sabato 28 novembre 2020) Per molti Tommaso Zorzi è la rivelazione di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. L’influencer, infatti, sta dimostrando grande carattere e voglia di farsi conoscere. Prima di entrare nella Casa più spiata d’Italia, Tommaso ha rilasciato un’intervista al programma Seconda Vita che andrà in onda su Real Time nelle prossime settimane. A Gabriele Parpiglia il gieffino, che non ha mai negato pubblicamente la sua omosessualità, ha confidato di aver avuto degli esperienze con delle donne quando era molto giovane: Sono andato con ragazze pur sapendo di non essere eterosessuale. Ma sai, i ragazzini riescono ad essere veramente cattivi, quindi per mettere a tacere le voci magari ti limonavi la ... Leggi su isaechia (Di sabato 28 novembre 2020) Per moltiè lazione di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. L’influencer, infatti, sta dimostrando grande carattere e voglia di farsi conoscere. Prima di entrare nella Casa più spiata d’Italia,ha rilasciato un’intervista al programma Seconda Vita che andrà in onda su Real Time nelle prossime settimane. Ail gieffino, che non ha mai negato pubblicamente la sua omosessualità, ha confidato di aver avuto degli esperienze con delle donne quando era molto giovane: Sonoconpurdi noneterosessuale. Ma sai, i ragazzini riescono adveramente cattivi, quindi per mettere a tacere le voci magari ti limonavi la ...

salvatrash1 : Ma stanno piangendo dopo 10 giorni che sono stati insieme ma smettiamola neanche al GF Vip. #Amici20 - IsaeChia : ‘#GfVip 5’, #TommasoZorzi ospite di #GabrieleParpiglia a ‘#SecondaVita’ rivela: “Sono andato con ragazze pur sapend… - heyyfra : @losss_utopia anche perché ultimamente i reality non sono più come una volta, il gf da quando è stata introdotta la… - AnomalyReyes : Rosa c'ha riflettuto un po' come Massimiliano Morra al gf vip #Amici20 - zazoomblog : Gabriele Parpiglia al GF Vip per una settimana? “Una proposta che oggi accetterei” - #Gabriele #Parpiglia… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Gf Vip Il colesterolo Ldl oggi si tratta in base alla classe di rischio Yahoo Notizie