'Gf Vip 5', nuovo stravolgimento nella programmazione (per 'colpa' di Antonella Clerici): ecco quando andrà in onda (Di sabato 28 novembre 2020) Novità in vista per la messa in onda del Gf Vip 5. Il reality di Canale 5, forte del successo di quest'anno, aveva già subito un prolungamento fino al 15 Febbraio. I vertici Mediaset, però, secondo quanto riportato da TvBlog.it, avrebbero preso nuove importanti decisioni sul reality. In particolare, i dati d'ascolto di ieri sera del nuovo talent canoro di Rai 1, The Voice Senior, hanno preoccupato molto Canale 5. Infatti, ieri sera The Voice ha ottenuto il 19.1% di share, quasi doppiando lo share di Mediaset che aveva proposto una fiction. Pertanto, il Gf Vip 5 tornerà in onda con un doppio appuntamento settimanale: lunedì e venerdì, per sfidare Rai 1. Contenti di questa nuova svolta del reality? L'articolo proviene da Isa e Chia.

