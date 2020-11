Fabrizio Corona si sposa? L’annuncio dopo le pubblicazioni | «Una 50enne pazza di lui…»

(Di sabato 28 novembre 2020)sarebbe pronto are Pasqualina, detta Lia. Secondo quanto riporta Dagospia, che mostra ledi matrimonio affisse al Comune di Milano lo scorso 19 novembre, i due starebbero insieme da cinque anni e lei sarebbe «di lui». L’ex agente dei vip è stato giàto con Nina Moric, dalla quale ha avuto l’unico figlio Carlos. Proprio l’ex moglie aveva parlato di una donna di 50 anni al suo fianco. Lea è amministratrice dell’agenzia di comunicazione Luxury Creative Agency e in passato ha ricoperto il ruolo di assistente personale di un chirurgo molto amico di Lele Mora. Nessuno dei due ha confermato o smentito la notizia. Su Instagram Nina Moric ha anche aggiunto cheè legato a Lia, ma avrebbe un flirt con la venezuelana Mariana ...

MovArturo5Terre : Fabrizio #Corona Uno #Sgarbi col cervello di #Salvini e l'eleganza di Vittorio #Feltri - infoitcultura : Fabrizio Corona contro una coppia: “Sono due ebeti” - infoitcultura : Fabrizio Corona, chi è la donna che sposa (secondo le pubblicazioni) - paridedecarlo : RT @_DAGOSPIA_: M.PARENTE: ''CORONA DICE DI AVERE IL 'DONO DELLA SCRITTURA' MA IL SUO LIBRO L'HA SCRITTO DAL BUONO'' - miagmarsuren : RT @marco_gervasoni: 'Una volta il potere era in mano ai politici, ma i politici che abbiamo ora sono le persone meno potenti che esistono… -

Ultime Notizie dalla rete : Fabrizio Corona

L'amore tra i due non sarà facile perché lei è fidanzata con Fabrizio Corona mentre lui sta con Emma Marrone. La passione e l'amore però sono troppo forti e alla fine quello che era una storia di ...Fabrizio Corona sarebe sul punto di convolare a nozze per la seconda volta. Della relazione l'ex re dei paparazzi non ne ha mai parlato ...