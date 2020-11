Fabrizio Corona dichiara di aver avuto esperienze con omosessuali (Di sabato 28 novembre 2020) Fabrizio Corona non perde occasione per lasciare sbigottiti i fan. Nell’intervista a “mowmag” ci parla anche delle sue esperienze omosessuali. Fabrizio Corona (Instagram)L’ex re dei paparazzi non risparmia gli elogi per se stesso. Ci parla della sua carriera, dei problemi con la droga e della sua vita quotidiana e critica a metà della scena italiana. Nei giorni scorsi infatti Fabrizio Corona ha rilasciato un intervista sul magazine “mowmag” in cui parla a ruota libera di argomenti anche molto scomodi. Ci parla dell’inizio della sua carriera, di Lele Mora e di svariati personaggi televisivi e non. Nella lunghissima intervista Fabrizio ripercorre anche la sua vita sessuale. Racconta la sua prima volta che, a detta sua, ... Leggi su kronic (Di sabato 28 novembre 2020)non perde occasione per lasciare sbigottiti i fan. Nell’intervista a “mowmag” ci parla anche delle sue(Instagram)L’ex re dei paparazzi non risparmia gli elogi per se stesso. Ci parla della sua carriera, dei problemi con la droga e della sua vita quotidiana e critica a metà della scena italiana. Nei giorni scorsi infattiha rilasciato un intervista sul magazine “mowmag” in cui parla a ruota libera di argomenti anche molto scomodi. Ci parla dell’inizio della sua carriera, di Lele Mora e di svariati personaggi televisivi e non. Nella lunghissima intervistaripercorre anche la sua vita sessuale. Racconta la sua prima volta che, a detta sua, ...

blogtivvu : Lia Del Grosso Gate, parla la presunta sposa di Fabrizio Corona: Mark Caltagirone in gonnella? - infoitcultura : Flavio Briatore come Fabrizio Corona: Il figlio al centro dell’attenzione - __APEREGINA : Fabrizio Corona comunque ha una parola buona per tutti, ma vai a lavarti che sembra non ti lavi da un secolo, al po… - GossipItalia3 : Fabrizio Corona si sposa? Tutta la verità sulle presunte nozze #gossipitalianews - CronacaSocial : ?? Chi è Lia Del Grosso, la donna che sposerà #FabrizioCorona? Cosa sappiamo di lei... LEGGI??… -

Ultime Notizie dalla rete : Fabrizio Corona Fabrizio Corona, il giudice: "Rispetto delle regole". Rischiano Massimo Giletti e Non è l'Arena Liberoquotidiano.it Fabrizio Corona e il matrimonio: dopo le pubblicazioni e il post di Lia, arriva la sua verità

Fabrizio Corona si sposa? Ha fatto scalpore la notizia rilanciata da Dagospia secondo cui l'ex re dei paparazzi sarebbe pronto a convolare a nozze con una donna di 50 anni di ...

Lia Del Grosso Gate, parla la presunta sposa di Fabrizio Corona: Mark Caltagirone in gonnella?

Lia Del Grosso Gate, parla la presunta sposa di Fabrizio Corona: Mark Caltagirone in gonnella? La verità potrebbe arrivare da Massimo Giletti.

Fabrizio Corona si sposa? Ha fatto scalpore la notizia rilanciata da Dagospia secondo cui l'ex re dei paparazzi sarebbe pronto a convolare a nozze con una donna di 50 anni di ...Lia Del Grosso Gate, parla la presunta sposa di Fabrizio Corona: Mark Caltagirone in gonnella? La verità potrebbe arrivare da Massimo Giletti.