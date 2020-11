Covid, ISS: “Sarà un Natale diverso dal solito. Con questi numeri è impossibile ipotizzare forme di aggregazione’ (Di sabato 28 novembre 2020) La conferenza stampa dell’ISS del 28 novembre sui dati del monitoraggio pubblicato nella giornata del 27 novembre. Brusaferro, “Curva in decrescita”. Nella giornata del 28 novembre è andata in scena la conferenza stampa dell’ISS sull’ultimo monitoraggio della cabina di Regia. Hanno preso la parola il Professor Sivlio Brusaferro e il professor Locatelli. Di seguito il video della conferenza stampa dell’ISS dal Ministero della Salute. Emergenza coronavirus in Italia, la conferenza stampa dell’ISS Il Professor Silvio Brusaferro ha commentato gli ultimi dati emersi nel monitoraggio pubblicato nel pomeriggio del 27 novembre. “La curva sta decrescendo sia per quanto riguarda i casi sintomatici che per quanto riguarda i casi positivi. La situazione italiana presenta Regioni dove il confronto tra le incidenze calcolate in due periodi mostrano una decrescita. I due periodi sono ... Leggi su newsmondo (Di sabato 28 novembre 2020) La conferenza stampa dell’ISS del 28 novembre sui dati del monitoraggio pubblicato nella giornata del 27 novembre. Brusaferro, “Curva in decrescita”. Nella giornata del 28 novembre è andata in scena la conferenza stampa dell’ISS sull’ultimo monitoraggio della cabina di Regia. Hanno preso la parola il Professor Sivlio Brusaferro e il professor Locatelli. Di seguito il video della conferenza stampa dell’ISS dal Ministero della Salute. Emergenza coronavirus in Italia, la conferenza stampa dell’ISS Il Professor Silvio Brusaferro ha commentato gli ultimi dati emersi nel monitoraggio pubblicato nel pomeriggio del 27 novembre. “La curva sta decrescendo sia per quanto riguarda i casi sintomatici che per quanto riguarda i casi positivi. La situazione italiana presenta Regioni dove il confronto tra le incidenze calcolate in due periodi mostrano una decrescita. I due periodi sono ...

