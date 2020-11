Control e il misterioso monolite nello Utah? Remedy scherza e prende le distanze

Leggi su eurogamer

(Di sabato 28 novembre 2020) Qualche giorno fa, negli Stati Uniti, più precisamente, è stato ritrovato undall'origine ignota. Nessuno ha idea di come sia finito in quell'ambiente desertico, come si sia formato o chi ce l'abbia portato. Insomma, scienziati e appassionati di tutto il mondo si stanno interrogando su questo mistero, ma i videogiocatori hanno avanzato un'interessante teoria. Potrebbe trattarsi di una trovata marketing diper pubblicizzare, il loro ultimo titolo campione d'incassi. Per chi non lo sapesse,è un gioco che si basa fortemente sul paranormale e i fenomeni misteriosi: i monoliti, oltre ad essere un elemento ricorrente all'interno del gioco, rientrano pienamente in queste categorie. Leggi altro...