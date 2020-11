Calcio a 5: la classifica aggiornata della Serie A (Di sabato 28 novembre 2020) Una netta vittoria e un pareggio “di vecchia data”: si è aperta così l’ottava giornata della Serie A di Calcio a 5 2020/2021, in attesa del resto dei match che si giocheranno oggi. E’ un campionato in continuo mutamento quello del futsal nostrano, che regala sempre stravolgimenti e nuove gerarchie in una classifica molto variabile. Nell’anticipo di ieri infatti, a cui aveva fatto da prologo qualche tempo fa il 2-2 fra l’Italservice Pesaro (nel frattempo impegnata nella sua avventura nella UEFA Futsal Champions League) e il Signor Prestito CMB Matera, la Feldi Eboli ha schiantato 3-0 il Mantova grazie ai gol di Chino, Tres e Caruso; i primi due a cavallo fra i due tempi, mentre il secondo a metà della ripresa. Con questa vittoria i campani salgono al terzo posto a quota 13 (con 8 partite su 8 disputate) ... Leggi su oasport (Di sabato 28 novembre 2020) Una netta vittoria e un pareggio “di vecchia data”: si è aperta così l’ottava giornataA dia 5 2020/2021, in attesa del resto dei match che si giocheranno oggi. E’ un campionato in continuo mutamento quello del futsal nostrano, che regala sempre stravolgimenti e nuove gerarchie in unamolto variabile. Nell’anticipo di ieri infatti, a cui aveva fatto da prologo qualche tempo fa il 2-2 fra l’Italservice Pesaro (nel frattempo impegnata nella sua avventura nella UEFA Futsal Champions League) e il Signor Prestito CMB Matera, la Feldi Eboli ha schiantato 3-0 il Mantova grazie ai gol di Chino, Tres e Caruso; i primi due a cavallo fra i due tempi, mentre il secondo a metàripresa. Con questa vittoria i campani salgono al terzo posto a quota 13 (con 8 partite su 8 disputate) ...

