Benevento-Juventus 1-1: gol di Morata, poi Letizia costringe i bianconeri all'ennesimo pareggio (Di sabato 28 novembre 2020) I bianconeri cercano il raddoppio, ma Dybala spreca un paio di buone occasioni. Al 45' Szczesny salva la porta deviando in corner un tiro ravvicinato di Schiattarella, ma poco dopo non può evitare il ... Leggi su torinotoday (Di sabato 28 novembre 2020) Icercano il raddoppio, ma Dybala spreca un paio di buone occasioni. Al 45' Szczesny salva la porta deviando in corner un tiro ravvicinato di Schiattarella, ma poco dopo non può evitare il ...

romeoagresti : Può scatenarsi il dibattito su Tizio, Caio e Sempronio, ma se pareggi contro - tra le altre - Crotone e Benevento,… - juventusfc : «Sappiamo che gara ci aspetta e siamo pronti» ??? Su @JuventusTV Mister @Pirlo_official presenta #BeneventoJuve ??… - DiMarzio : #BeneventoJuventus, rosso diretto a Morata: salterà il derby di sabato prossimo - ClaudioAgos : RT @juvefcdotcom: Juventus without Cristiano Ronaldo this season is only 1 victory in 5 games Crotone 1-1 Dynamo Kiev 2-0 Verona 1-1 Ba… - FMCROfficial : Secondo voi dopo il pareggio della Juventus a Benevento @enricoturcato dormirà stanotte? -