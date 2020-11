Alberto Urso torna ad Amici con un ruolo nuovo (Di sabato 28 novembre 2020) Alberto Urso torna ad Amici nel ruolo di consulente musicale. Il vincitore della diciottesima edizione del programma di Maria De Filippi, torna tra i banchi della scuola con il compito di scegliere le canzoni che i cantanti presenteranno in puntata. A dare l’anticipazione è Chi, settimanale diretto da Alfonso Signorini, secondo cui Alberto nel suo nuovo incarico rimarrà comunque in contatto con gli studenti: Si occuperà della scelta dei brani che i ragazzi dovranno eseguire, accompagnandoli nel loro percorso nel programma di Maria De Filippi. Il tenore, era già tornato ad Amici, nella versione celebrity, nella veste di coach della squadra blu. Oggi, ricoprirà un ruolo ancor più importante per ... Leggi su trendit (Di sabato 28 novembre 2020)adneldi consulente musicale. Il vincitore della diciottesima edizione del programma di Maria De Filippi,tra i banchi della scuola con il compito di scegliere le canzoni che i cantanti presenteranno in puntata. A dare l’anticipazione è Chi, settimanale diretto da Alfonso Signorini, secondo cuinel suoincarico rimarrà comunque in contatto con gli studenti: Si occuperà della scelta dei brani che i ragazzi dovranno eseguire, accompagnandoli nel loro percorso nel programma di Maria De Filippi. Il tenore, era giàto ad, nella versione celebrity, nella veste di coach della squadra blu. Oggi, ricoprirà unancor più importante per ...

_beaphoenix_ : Gemma che dopo Alberto Urso sostiene Letizia. Sono Tina in questo momento #Amici20 - gengy00 : RT @babygiuli00: Non cominciamo con i paragoni tra Alberto Urso e Letizia solo perché entrambi fanno lirico perché non c'entrano niente ??… - RADIOEFFEITALIA : Alberto Urso - Accanto a Te - InformazioneOg : #Amici20 ritorna nel cast del talent, #AlbertoUrso - an12frnc : RT @AuroraDangelo7: Rudy perché Alberto Urso poteva cantare pop, mentre questa ragazza no? #Amici20 -