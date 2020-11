VIDEO | Romano (Pd): “Berlusconi un maestro, ma il centrodestra è diviso” (Di venerdì 27 novembre 2020) ROMA – “Berlusconi e’ riuscito a mettere nel sacco Meloni e Salvini. È stato un colpo da maestro: ha minacciato di rompere l’unita’ della destra e ha portato dietro di se’ Lega e Fratelli d’Italia” dice Andrea Romano, deputato Pd, nel corso di una intervista Skype con la Dire. Leggi su dire (Di venerdì 27 novembre 2020) ROMA – “Berlusconi e’ riuscito a mettere nel sacco Meloni e Salvini. È stato un colpo da maestro: ha minacciato di rompere l’unita’ della destra e ha portato dietro di se’ Lega e Fratelli d’Italia” dice Andrea Romano, deputato Pd, nel corso di una intervista Skype con la Dire.

