Selfie con il cadavere di Maradona, licenziato uno dei responsabili (Di venerdì 27 novembre 2020) Un Selfie accanto alla bara aperta di Maradona. Si sono fotografati di fianco al cadavere di Diego ed è stato così ribattezzato come il Selfie della vergogna. Tre dipendenti dell’impresa delle pompe funebri incaricata dei funerali di Diego Armando Maradona si sono fotografati insieme alla salma del Pibe de Oro, con tanto di pollice in su per immortalare il ricordo. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 27 novembre 2020) Unaccanto alla bara aperta di. Si sono fotografati di fianco aldi Diego ed è stato così ribattezzato come ildella vergogna. Tre dipendenti dell’impresa delle pompe funebri incaricata dei funerali di Diego Armandosi sono fotografati insieme alla salma del Pibe de Oro, con tanto di pollice in su per immortalare il ricordo. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

M5S_Europa : #Salvini come Ponzio Pilato: scarica sugli altri le responsabilità di #Polonia e #Ungheria. Noi non dimentichiamo i… - EleonoraEvi : Con che coraggio #Salvini parla di #antimafia? Lui alleato di #Berlusconi che ha fondato un partito con #DellUtri.… - FPB_0 : RT @FrancescaManza: Dopo la bocca a culo di gallina, lancio i selfie con la bocca a culo di papera con FFP2 ?? - mattiosky8 : RT @DlESU5: Selfie da uno specchio ondulato in vestito giallo con didascalia “la Campania ora” 607 like sono costernato - PupiaTv : Selfie con la salma di Maradona: licenziati dipendenti impresa funebre - -