Scuola primaria, ecco i quattro giudizi descrittivi che sostituiranno i voti numerici in pagella (Di venerdì 27 novembre 2020) “Avanzato”, “intermedio”, “base”, “in via d’acquisizione”. ecco cosa spunterà alla Scuola primaria sulla pagella del primo quadrimestre al posto dei nove, otto, sei o cinque. A celebrare il funerale dei voti decimali in queste ore è stato il capo dipartimento Marco Bruschi che ha presentato alle organizzazioni sindacali l’ordinanza che verrà presto emanata dagli uffici di viale Trastevere. Il giudizio descrittivo di ogni studente sarà riportato nel documento di valutazione e sarà riferito a quattro differenti livelli di apprendimento. Chi prima aveva dieci o nove ora si ritroverà sulla scheda di valutazione un bel “avanzato” con la seguente descrizione: “L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 27 novembre 2020) “Avanzato”, “intermedio”, “base”, “in via d’acquisizione”.cosa spunterà allasulladel primo quadrimestre al posto dei nove, otto, sei o cinque. A celebrare il funerale deidecimali in queste ore è stato il capo dipartimento Marco Bruschi che ha presentato alle organizzazioni sindacali l’ordinanza che verrà presto emanata dagli uffici di viale Trastevere. Ilo descrittivo di ogni studente sarà riportato nel documento di valutazione e sarà riferito adifferenti livelli di apprendimento. Chi prima aveva dieci o nove ora si ritroverà sulla scheda di valutazione un bel “avanzato” con la seguente descrizione: “L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal ...

