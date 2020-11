Scandalo Vaticano, ora arrivano le carte da Lugano (Di venerdì 27 novembre 2020) Giuseppe Aloisi Il Vaticano, dopo una rogatoria, ha ottenuto l'accesso alle "carte di Lugano". Ora l'inchiesta della Santa Sede sui fondi gestiti dalla segreteria di Stato può svoltare La decisione può sbloccare l'impasse: il Tribunale federale della Svizzera ha concesso al Vaticano di accedere ai documenti bancari di Enrico Crasso. Questo, almeno, è quello che si apprende in queste ore. Papa Francesco sta combattendo una battaglia per la trasparenza interna. Bergoglio, quando è emersa questa storia legata alla gestione dei fondi della segreteria di Stato, è apparso fiero: il gesuita ha detto che la "pentola" è stata "scoperchiata" dall'interno. Niente ausilio giornalistico o inchiestistico da parte di fattori esogeni, quindi grande soddisfazione a Santa Marta e tra i sacri palazzi. Ma la sensazione è ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 27 novembre 2020) Giuseppe Aloisi Il, dopo una rogatoria, ha ottenuto l'accesso alle "di". Ora l'inchiesta della Santa Sede sui fondi gestiti dalla segreteria di Stato può svoltare La decisione può sbloccare l'impasse: il Tribunale federale della Svizzera ha concesso aldi accedere ai documenti bancari di Enrico Crasso. Questo, almeno, è quello che si apprende in queste ore. Papa Francesco sta combattendo una battaglia per la trasparenza interna. Bergoglio, quando è emersa questa storia legata alla gestione dei fondi della segreteria di Stato, è apparso fiero: il gesuita ha detto che la "pentola" è stata "scoperchiata" dall'interno. Niente ausilio giornalistico o inchiestistico da parte di fattori esogeni, quindi grande soddisfazione a Santa Marta e tra i sacri palazzi. Ma la sensazione è ...

