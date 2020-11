Sassuolo, De Zerbi: «L’Inter rimane fortissima. Noi siamo ambiziosi» (Di venerdì 27 novembre 2020) Le parole alla vigilia di Sassuolo-Inter di Roberto De Zerbi, allenatore della squadra neroverde. Il tecnico ha parlato anche della scomparsa di Maradona Il Sassuolo ospita L’Inter nel match di domani pomeriggio valido per la nona giornata del campionato di Serie A. Le parole a Sky Sport del tecnico neroverde, Roberto De Zerbi, che si è soffermato anche sulla scomparsa di Maradona. Momento e Inter – «E’ una partita affascinante. L’Inter era e rimane una grande squadra nonostante il risultato contro il Real Madrid. Il Sassuolo è una squadra più piccola che cerca di farsi spazio tra le big. Non è che si sono capovolte le gerarchie: Sappiamo che L’Inter è fortissima, sarà una partita difficile. Noi ci stiamo conquistando ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 27 novembre 2020) Le parole alla vigilia di-Inter di Roberto De, allenatore della squadra neroverde. Il tecnico ha parlato anche della scomparsa di Maradona Ilospitanel match di domani pomeriggio valido per la nona giornata del campionato di Serie A. Le parole a Sky Sport del tecnico neroverde, Roberto De, che si è soffermato anche sulla scomparsa di Maradona. Momento e Inter – «E’ una partita affascinante.era euna grande squadra nonostante il risultato contro il Real Madrid. Ilè una squadra più piccola che cerca di farsi spazio tra le big. Non è che si sono capovolte le gerarchie: Sappiamo che, sarà una partita difficile. Noi ci stiamo conquistando ...

