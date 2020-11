Rifiuti, Montello investe in Sicilia ed entra nel capitale di Lvs Group (Di venerdì 27 novembre 2020) Roma, 27 nov. (Adnkronos) - Montello Spa investe in Sicilia ed entra nel capitale di Lvs Group che detiene tre impianti di selezione recupero e riciclo di imballaggi in plastica post consumo di cui due impianti, Ecorek e Rekogest, nell'area industriale di Termini Imerese (PA) e uno, Rekoplastik, nell'area industriale di Caltagirone (CT). Saranno investiti 22 milioni di euro in nuovi impianti di recupero e riciclo tecnologicamente avanzati. "Gli investimenti partiranno immediatamente e doteranno la Sicilia di impiantistica che a tutt'oggi è carente - spiega Roberto Sancinelli di Montello Spa - E' un'iniziativa di grande interesse soprattutto in un'ottica di economia circolare del territorio". Montello Spa con oltre 450mila ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 27 novembre 2020) Roma, 27 nov. (Adnkronos) -Spainedneldi Lvsche detiene tre impianti di selezione recupero e riciclo di imballaggi in plastica post consumo di cui due impianti, Ecorek e Rekogest, nell'area industriale di Termini Imerese (PA) e uno, Rekoplastik, nell'area industriale di Caltagirone (CT). Saranno investiti 22 milioni di euro in nuovi impianti di recupero e riciclo tecnologicamente avanzati. "Gli investimenti partiranno immediatamente e doteranno ladi impiantistica che a tutt'oggi è carente - spiega Roberto Sancinelli diSpa - E' un'iniziativa di grande interesse soprattutto in un'ottica di economia circolare del territorio".Spa con oltre 450mila ...

ROMA (ITALPRESS) – Montello Spa investe in Sicilia ed entra nel capitale di LVS Group che detiene tre impianti di selezione recupero e riciclo di imballaggi in plastica post consumo, di cui due impian ...

