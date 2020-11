Maradona, Diego Jr scrive una lettera: «Ciao papà, con te accanto non avevo paura» (Di venerdì 27 novembre 2020) «Quanto sono stato felice con te non lo puoi immaginare. Solo guardandoti al mio fianco mi sentivo invincibile». Comincia così la lunga letterà di Diego Armando Maradona Jr... Leggi su ilmattino (Di venerdì 27 novembre 2020) «Quanto sono stato felice con te non lo puoi immaginare. Solo guardandoti al mio fianco mi sentivo invincibile». Comincia così la lunga letterà diArmandoJr...

sscnapoli : Diego, Unico e Immenso Amore. La SSC Napoli celebra la memoria di Maradona ?? - welikeduel : Il cartoon di @makkox per Diego Armando #Maradona #propagandalive - brfootball : Napoli president Aurelio de Laurentiis confirms he wants to rename the San Paolo stadium in tribute to Diego Marado… - 1987_Lorenza : RT @before2000: DA MARZO AD OGGI, L'UNICO ESSERE UMANO MORTO PER INFARTO È: DIEGO ARMANDO MARADONA - tonyrasha : RT @Eurosport_IT: Josè #Mourinho commosso e l'aneddoto su #Maradona: 'Mi mancherà il Diego uomo. Mi chiamava solo nelle sconfitte, mai nell… -