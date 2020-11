Lombardia, Piemonte e Calabria passano in arancione. Liguria e Sicilia in giallo (Di venerdì 27 novembre 2020) Da domenica in diverse regioni si allentano le misure anti-contagio. E' l'effetto dei miglioramenti di questi giorni sul fronte della corsa dei contagi Leggi su tg.la7 (Di venerdì 27 novembre 2020) Da domenica in diverse regioni si allentano le misure anti-contagio. E' l'effetto dei miglioramenti di questi giorni sul fronte della corsa dei contagi

MediasetTgcom24 : Speranza: Calabria, Lombardia e Piemonte diventano arancione - Agenzia_Ansa : Ordinanza di Speranza: arancione Calabria, Lombardia, Piemonte. Area gialla per Liguria e Sicilia #ANSA - TgLa7 : #Speranza firmerà nuova #ordinanza per colori #Regioni: area #arancione per #Calabria, #Lombardia e #Piemonte.… - SmorfiaDigitale : Da domenica Lombardia, Calabria e Piemonte in zona arancione. Liguria e Sicilia ... - Tino44588447 : RT @P_M_1960: #Covid27novembre Calabria, Lombardia e Piemonte diventano arancioni. Questa notizia mi lasci un po perplesso perché mi sembr… -