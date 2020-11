In arrivo il Ristori quater, bonus di Natale per i cassintegrati e scadenze fiscali spostate in primavera (Di venerdì 27 novembre 2020) Entro domenica il Governo Conte emanerà il nuovo dpcm con le misure che accompagneranno il Paese per tutto il periodo natalizio. L’obiettivo è quello di contrastare il più possibile la seconda ondata di Covid-19 e aiutare le attività commerciali colpite da una delle crisi più profonde degli ultimi decenni. Le novità più interessanti saranno, dunque, L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 27 novembre 2020) Entro domenica il Governo Conte emanerà il nuovo dpcm con le misure che accompagneranno il Paese per tutto il periodo natalizio. L’obiettivo è quello di contrastare il più possibile la seconda ondata di Covid-19 e aiutare le attività commerciali colpite da una delle crisi più profonde degli ultimi decenni. Le novità più interessanti saranno, dunque, L'articolo

StampaAlessandr : In arrivo per tutti i Comuni i contributi statali del decreto Ristori ter - aderenzis1 : In arrivo il Ristori 4. E Conte pensa a un bonus da 500 euro a Natale per i lavoratori in Cig - ttgitalia : Entro domenica previsto in arrivo il testo Proroga fiscale e bonus di Natale Le novità del decreto Ristori quater… - Sempionenews : Il decreto #Ristori quater in dirittura d’arrivo: sarà approvato dal Governo Conte subito dopo il via libera parlam… - repubblica : In arrivo il Ristori 4. E Conte pensa a un bonus da 500 euro a Natale per i lavoratori in Cig [di Roberto Petrini]… -

Ultime Notizie dalla rete : arrivo Ristori In arrivo il Ristori 4. E Conte pensa a un bonus da 500 euro a Natale per i lavoratori in Cig la Repubblica Aiuti alle imprese si va verso un rinvio delle scadenze fiscali

Zone arancioni e rosse, ci sono altri 2 miliardi La prossima settimana nuovi interventi per 8 miliardi: si studia lo slittamento dei saldi di Iva, Irap e Irpef ...

Verso il dl Ristori quater: 8 mld per la tregua fiscale, resta nodo Cig di Natale

Tregua fiscale di fine anno per alleviare cittadini e imprese dal peso della crisi Covid: incassato il via libera quasi all'unanimità delle Camere a spendere altri 8 miliardi per tamponare i danni del ...

Zone arancioni e rosse, ci sono altri 2 miliardi La prossima settimana nuovi interventi per 8 miliardi: si studia lo slittamento dei saldi di Iva, Irap e Irpef ...Tregua fiscale di fine anno per alleviare cittadini e imprese dal peso della crisi Covid: incassato il via libera quasi all'unanimità delle Camere a spendere altri 8 miliardi per tamponare i danni del ...