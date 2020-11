Gwyneth Paltrow e la nuova foto con i figli Apple e Moses

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 27 novembre 2020) «La vita è fatta di incredibili alti e bassi». E Gwyneth Paltrow, su Instagram, ha voluto ribadirlo. L’attrice, di cui Glenn Close ha contestato l’Oscar per Shakespeare in Love («Non ha senso», ha detto), ha pubblicato online una foto insieme ai figli, Apple e Moses, di sedici e quattordici anni. «Oggi, nel giorno del suo compleanno, sono riuscita a visitare la tomba di mio padre insieme a questi due amori della mia vita», ha compulsato sul proprio profilo Instagram la Paltrow, pubblicando una foto in tenuta sportiva, con i due figli e il cagnolino.