Giampiero Galeazzi scrive su Leggo: 'Maradona vinceva per far felice la gente' (Di venerdì 27 novembre 2020) Aveva paura della solitudine. Eppure ci ha lasciati soli. Ma, Diego Armando Maradona, ha lasciato solo un compagno di vita, un amico inseparabile: quel pallone con cui riusciva a incantare è rimasto ... Leggi su leggo (Di venerdì 27 novembre 2020) Aveva paura della solitudine. Eppure ci ha lasciati soli. Ma, Diego Armando, ha lasciato solo un compagno di vita, un amico inseparabile: quel pallone con cui riusciva a incantare è rimasto ...

davidedesario : RT @AndreaPicardi: “Un’emozione che fa male. Che fa paura. Perché la morte di #Maradona è la morte di un calcio che non potrà mai tornare”.… - AndreaPicardi : “Un’emozione che fa male. Che fa paura. Perché la morte di #Maradona è la morte di un calcio che non potrà mai torn… - davidedesario : Giampiero Galeazzi scrive su Leggo il suo ricordo di Diego: «Maradona vinceva per far felice la gente» - junioreraldo : Diego Armando Maradona: il ricordo di Giampiero Galeazzi - Storie Italia... - ForzaNa96885901 : @peppeiodice1 Giampiero Galeazzi. -