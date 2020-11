Esa Abrate si dichiara a Giulia | “Tu per me non sei una sorella”

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 27 novembre 2020) Ad Amici 20 è subito love is in the air. Il primo ad essere colpito (e affondato) è il cantante Esa, vittima di una cotta per la ballerina italo-catalanaStabile. Ma Esa non è l’unico dei maschietti ad essere stato colpito dalla freccia di Cupido: infatti, sembra proprio che ad Aka7even piaccia molto l’allieva di ballo Martina Miliddi, tanto che tra i due stava per scattare perfino un bacio. In tutto questo, ricordiamo ai ragazzi del talent che non siamo ancora a dicembre… Lazione d’amore di Esa Queste le parole pronunciate da Esa perrsi a: Il rapporto che c’è tra me e te è un rapporto, per quello che vedo io, molto vero. Io, comunque, ti voglio molto bene, mi sono affezionato a come sei, a quanto sei pazza, perché sei pazza, e quindi io voglio essere sincero con ...