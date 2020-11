Detto Fatto sospeso per il tutorial della spesa, la ballerina del video è distrutta e spiega cosa è accaduto (Di venerdì 27 novembre 2020) Emily Angelillo è la ballerina, protagonista del tutorial che ha Fatto sospendere il programma condotto da Bianca Guaccero “Detto Fatto”. Le polemiche che ne sono scaturite sono tali che la Rai ha deciso, per ora, di sospendere il programma e poi di assumere, eventualmente altre decisioni. Ma, la ballerina che ha mostrato come si fa la spesa in modo sexy, è distrutta per quello che è accaduto e ha rilasciato un’intervista a Fanpage: “Non volevo assolutamente offendere le donne. Un lavoro di una vita ed essere poi additati per una cosa del genere. Oggi sono stata violentata dalle donne”. Emily Angelillo che è una ballerina professionista, ha 38 anni, ed è titolare di una scuola di una scuola di ... Leggi su baritalianews (Di venerdì 27 novembre 2020) Emily Angelillo è la, protagonista delche hasospendere il programma condotto da Bianca Guaccero “”. Le polemiche che ne sono scaturite sono tali che la Rai ha deciso, per ora, di sospendere il programma e poi di assumere, eventualmente altre decisioni. Ma, lache ha mostrato come si fa lain modo sexy, èper quello che èe ha rilasciato un’intervista a Fanpage: “Non volevo assolutamente offendere le donne. Un lavoro di una vita ed essere poi additati per unadel genere. Oggi sono stata violentata dalle donne”. Emily Angelillo che è unaprofessionista, ha 38 anni, ed è titolare di una scuola di una scuola di ...

stanzaselvaggia : Consigliere e capogruppo Lega provincia di Livorno. Direi che il tutorial di Detto Fatto al confronto è robetta. - HuffPostItalia : 'Detto Fatto' viene sospeso, ma poi va in replica la puntata della sfilata in lingerie - ilpost : Il programma di Rai Due “Detto Fatto” è stato sospeso dopo il criticato “tutorial” per fare la spesa - uzupetru : ?? SIAMO ANCORA IN ATTESA DELLE DIMISSIONI DI TUTTI I VERTICI RAI #omnibusla7 #agorarai - anpa100 : RT @irene_soave: Detto fatto -