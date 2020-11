Covid, calano ancora i ricoveri in terapia intensiva e ordinari. DATI (Di venerdì 27 novembre 2020) Secondo il bollettino del ministero della Salute del 27 novembre, i ricoverati con sintomi sono 33.684 (-354, in discesa dal 25 novembre). Le persone in terapia intensiva sono invece 3.782 (-64, in diminuzione per il secondo giorno consecutivo). Nelle ultime 24 ore si registrano 28.352 nuovi contagi su 222.803 tamponi giornalieri (12,7%) Leggi su tg24.sky (Di venerdì 27 novembre 2020) Secondo il bollettino del ministero della Salute del 27 novembre, i ricoverati con sintomi sono 33.684 (-354, in discesa dal 25 novembre). Le persone insono invece 3.782 (-64, in diminuzione per il secondo giorno consecutivo). Nelle ultime 24 ore si registrano 28.352 nuovi contagi su 222.803 tamponi giornalieri (12,7%)

