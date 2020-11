Chievo – Lecce, il post – partita (Di sabato 28 novembre 2020) Chievo – Lecce è terminata 1-2 per i giallorossi che portano a casa tre punti molto importanti per la loro classifica. Gli ospiti sono riusciti a vincere al 93esimo minuto confermando ancora una volta la loro determinazione e tenacia nel prendersi ciò che vogliono. I padroni di casa dal canto loro hanno giocato una buona partita, dando del filo da torcere agli avversari che però alla fine l’hanno fatta franca. Nel post – partita mister Corini ha espresso il proprio parere. Il post – partita, quali sono le sensazioni di Corini? Eugenio Corini ha commentato nel post – partita il match Chievo – Lecce, ha esordito parlando della rete all’ultimo minuto: “Segnare alla fine vuol dire provarci fino alla ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 28 novembre 2020)è terminata 1-2 per i giallorossi che portano a casa tre punti molto importanti per la loro classifica. Gli ospiti sono riusciti a vincere al 93esimo minuto confermando ancora una volta la loro determinazione e tenacia nel prendersi ciò che vogliono. I padroni di casa dal canto loro hanno giocato una buona, dando del filo da torcere agli avversari che però alla fine l’hanno fatta franca. Nelmister Corini ha espresso il proprio parere. Il, quali sono le sensazioni di Corini? Eugenio Corini ha commentato nelil match, ha esordito parlando della rete all’ultimo minuto: “Segnare alla fine vuol dire provarci fino alla ...

