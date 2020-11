‘Uomini e Donne’, Veronica Ursida con una lettera apre il suo cuore a Giovanni Longobardi e… (Di giovedì 26 novembre 2020) Veronica Ursida e Giovanni Longobardi si sono conosciuti durante la loro partecipazione a Uomini e Donne. Dopo un periodo di frequentazione, i due avevano deciso di continuare la loro conoscenza lontano dalle telecamere, pur con diversi dubbi sul loro rapporto. Inizialmente Giovanni e Veronica sembravano andare d’amore e d’accordo, finché non è arrivata la notizia della rottura. Ad essere deciso a mettere un punto sembrava essere soprattutto Giovanni il quale, attraverso una lettera, aveva elencato tutti i motivi che lo avevano allontanato dall’ex dama del Trono Over. A rispondere al calciatore, che ultimamente ha rilasciato delle pesantissime dichiarazioni sulla redazione di Uomini e Donne, è stata oggi la Ursida. Anche la romana ha ... Leggi su isaechia (Di giovedì 26 novembre 2020)si sono conosciuti durante la loro partecipazione a Uomini e Donne. Dopo un periodo di frequentazione, i due avevano deciso di continuare la loro conoscenza lontano dalle telecamere, pur con diversi dubbi sul loro rapporto. Inizialmentesembravano andare d’amore e d’accordo, finché non è arrivata la notizia della rottura. Ad essere deciso a mettere un punto sembrava essere soprattuttoil quale, attraverso una, aveva elencato tutti i motivi che lo avevano allontanato dall’ex dama del Trono Over. A rispondere al calciatore, che ultimamente ha rilasciato delle pesantissime dichiarazioni sulla redazione di Uomini e Donne, è stata oggi la. Anche la romana ha ...

