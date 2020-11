Ultime Notizie Roma del 26-11-2020 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 26 novembre 2020)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio la salma di Armando Maradona è arrivata la Casa Rosada il palazzo presidenziale argentino Dove è stata allestita la camera ardente dove centinaia di persone sono già in fila per rendere omaggio al Pipe de Oro da oggi a sabato l’ultimo saluto La leggenda del calcio è morta ieri all’età di 60 anni per arresto cardiaco in una villa della città di tigre tre giorni di lutto nazionale in Argentina lutto cittadino Napoli scesa ieri in Piazza per ricordare il suo storico campione dove si pensa dello stadio San Paolo è giunto in questura con le mani ancora sporche di sangue dopo aver ucciso la compagna con numerose coltellate al collo è accaduto la notte scorsa arriverei do in piano in provincia di Pordenone dove poi costituirsi la vittima aveva 34 anni l’omicida uno di meno è stato ...