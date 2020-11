Tamponi e covid, Cammarota: “Il Comune stanzi fondi per abbassare prezzi” (Di giovedì 26 novembre 2020) “Fare più Tamponi è fondamentale per la sicurezza sanitaria di Salerno, ed è pertanto urgente uno stanziamento economico del Comune per abbassare i prezzi di quelli privati e rendere gratuiti molti di quelli rapidi”. Lo dichiara in una nota l’avv. Antonio Cammarota, Presidente della Commissione Trasparenza, il quale rimarca come “è noto che l’ASL li fa gratuiti solo per i positivi e i tracciati e in notevole ritardo, ma chi vuole sottoporsi a tampone molecolare per la sicurezza propria e di tutti paga moneta pesante nei laboratori privati, e anche quelli rapidi sono a pagamento”. “E’ paradossale e iniquo affermare l’utilità sanitaria dei Tamponi privati, molecolari e rapidi, tanto da utilizzarne gli esiti per la sicurezza sanitaria, e poi non intervenire sulla spesa”, conclude ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 26 novembre 2020) “Fare piùè fondamentale per la sicurezza sanitaria di Salerno, ed è pertanto urgente unoamento economico delperi prezzi di quelli privati e rendere gratuiti molti di quelli rapidi”. Lo dichiara in una nota l’avv. Antonio, Presidente della Commissione Trasparenza, il quale rimarca come “è noto che l’ASL li fa gratuiti solo per i positivi e i tracciati e in notevole ritardo, ma chi vuole sottoporsi a tampone molecolare per la sicurezza propria e di tutti paga moneta pesante nei laboratori privati, e anche quelli rapidi sono a pagamento”. “E’ paradossale e iniquo affermare l’utilità sanitaria deiprivati, molecolari e rapidi, tanto da utilizzarne gli esiti per la sicurezza sanitaria, e poi non intervenire sulla spesa”, conclude ...

