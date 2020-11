Stasera in prima tv su Rai 3 “Diego Maradona”: il documentario sul Pibe de Oro appena scomparso (Di giovedì 26 novembre 2020) Nel giorno in cui il mondo intero piange la scomparsa di Diego Armando Maradona – morto ieri pomeriggio per insufficienza cardiaca – Stasera in prima visione tv alle 21.20 su Rai 3 va in onda Diego Maradona, bellissimo documentario di Asif Kapadia. Che ripercorre la leggenda del Pibe de Oro fra splendori e miserie. Maradona: le immagini della leggenda del calcio sfoglia la gallery Girato nel 2019, è il frutto di oltre 500 ore di filmati mai visti che il regista premio Oscar per Amy – altrettanto splendido documentario ... Leggi su iodonna (Di giovedì 26 novembre 2020) Nel giorno in cui il mondo intero piange la scomparsa di Diego Armando Maradona – morto ieri pomeriggio per insufficienza cardiaca –invisione tv alle 21.20 su Rai 3 va in onda Diego Maradona, bellissimodi Asif Kapadia. Che ripercorre la leggenda delde Oro fra splendori e miserie. Maradona: le immagini della leggenda del calcio sfoglia la gallery Girato nel 2019, è il frutto di oltre 500 ore di filmati mai visti che il regista premio Oscar per Amy – altrettanto splendido...

Slitta di una settimana il programma musicale Qui e Adesso di Massimo Ranieri. Questa sera andrà in onda su Rai 3 il documentario su Maradona ...

Napoli omaggia Maradona: applausi e candele alle finestre prima della partita

La città di Napoli si prepara ad omaggiare Diego Armando Maradona: applausi e candele alla finestra prima della partita di stasera ...

Slitta di una settimana il programma musicale Qui e Adesso di Massimo Ranieri. Questa sera andrà in onda su Rai 3 il documentario su Maradona ...La città di Napoli si prepara ad omaggiare Diego Armando Maradona: applausi e candele alla finestra prima della partita di stasera ...