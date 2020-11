Scostamento di bilancio: Berlusconi detta la linea, Salvini mastica amaro (Di giovedì 26 novembre 2020) Alla fine, sono le facce a raccontare tutto. Quella di Matteo Salvini che, nervoso e frettoloso, batte sul tasto dell’“unità del centrodestra” per parlare del futuro anziché del presente, per rilanciare le sue prossime battaglie: il tavolo con la maggioranza su scuola e fisco, e la lotta alle modifiche dei Decreti Sicurezza, dove “sono sicuro che porteremo la nostra compattezza, con FdI e Fi faremo muro”. Quella di Giorgia Meloni, la più disinvolta nell’argomentare che il sì allo Scostamento è una vittoria non di Silvio Berlusconi bensì dell’intero centrodestra che ha convinto il governo a dire come spenderanno i soldi, e “stavolta non abbiamo votato a scatola chiusa”. Quella di Antonio Tajani, un po’ imbarazzata, mentre argomenta che quando Berlusconi al mattino in collegamento con il suo gruppo parlamentare ha ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 26 novembre 2020) Alla fine, sono le facce a raccontare tutto. Quella di Matteoche, nervoso e frettoloso, batte sul tasto dell’“unità del centrodestra” per parlare del futuro anziché del presente, per rilanciare le sue prossime battaglie: il tavolo con la maggioranza su scuola e fisco, e la lotta alle modifiche dei Decreti Sicurezza, dove “sono sicuro che porteremo la nostra compattezza, con FdI e Fi faremo muro”. Quella di Giorgia Meloni, la più disinvolta nell’argomentare che il sì alloè una vittoria non di Silviobensì dell’intero centrodestra che ha convinto il governo a dire come spenderanno i soldi, e “stavolta non abbiamo votato a scatola chiusa”. Quella di Antonio Tajani, un po’ imbarazzata, mentre argomenta che quandoal mattino in collegamento con il suo gruppo parlamentare ha ...

CarloCalenda : Azione non voterà lo scostamento di bilancio insieme a @Piu_Europa perché manca il confronto, ma soprattutto manca… - CarloCalenda : Lo scostamento di bilancio è stato votato da TUTTI i partiti tranne @Azione_it e @Piu_Europa. Lo spirito unitario s… - matteosalvinimi : ...Servono risposte immediate e concrete, altro che sprecare soldi in bonus monopattini e banchi a rotelle. Anche i… - PhilDeCarolis : RT @matteosalvinimi: #Salvini: Scostamento di bilancio. Tra poco inizia la seduta alla Camera, ma non sappiamo ancora cosa voglia fare la m… - PhilDeCarolis : RT @matteosalvinimi: #Salvini: Scostamento di bilancio tradotto significa meno tasse e più lavoro, sostegno alle imprese e alle famiglie. 8… -