‘Scelgo di essere libera’ | in partenza il progetto di Lazio Innova per 60 donne in uscita dalla violenza

(Di giovedì 26 novembre 2020) ROMA – “La Regione Lazio ha fatto tantissimo. Date come quella del 25 novembre non devono essere celebrazioni, ma occasioni per fare il punto sul futuro. Le donne devono diventare sempre più imprenditrici, manager, dirigenti ad altissimo livello e non è possibile che abbiano un trattamento economico inferiore. In Consiglio stiamo costruendo una legge sulla parità salariale e speriamo arrivi presto in Aula”. È un vero e proprio manifesto programmatico quello che l’assessora alle Pari opportunità e al Turismo della Regione Lazio, Giovanna Pugliese, ha ribadito nell’incontro di questa mattina, in diretta Fb sui canali della Regione, ‘Donne e imprenditorialità come strumento per superare situazioni di difficolta” in collaborazione con Lazio Innova e Global Thinking Foundation durante il quale è stato presentato il un progetto pilota ‘Scelgo di essere libera‘ per le donne in uscita dalla violenza. Al centro dell’impegno istituzionale resta infatti la preoccupazione sul contrasto alla violenza di genere: ‘Scelgo di essere libera‘ è il progetto dell’Assessorato Pari Opportunità con Lazio Innova annunciato dalla Pugliese che ha ricordato il valore di un “percorso condiviso con le associazioni che gestiscono i centri antiviolenza e case rifugio che consentirà di avviare un progetto pilota (60 posti) per donne che sono in uscita dalla violenza e che costruiranno con dei tutor un cammino per avviare start-up”. EMPOWERMENT E AUTONOMIA ECONOMICA